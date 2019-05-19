Kitap Kahvede tatlı ikramı

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hayata geçirdiği 'Şehit Makbule'nin torunları okuyor' projesinin yürütüldüğü Kitap Kahvede iftar sonrası katılımcılara Gördes'e özgü tatlı ikramında bulunuldu.

'Şehit Makbule'nin torunları okuyor' projesi kapsamında açılan Kitap Kahvede etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Kitap Kahvede düzenlenen söyleşi, seminer ve satranç turnuvasının ardından dernek yönetimi bu sefer de katılımcılara Gördes'e özgü tatlı ikramında bulundu. Dernek yönetimi tarafından Kitap Kahvenin misafirlerine Gördes'ten getirilen Ramazan ayına özel 'Gelin kız helvası', 'Tahinli pide' ve çay ikramı yapıldı.

Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinlikle ilgili konuşan kendisi de Gördesli olan Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, "Şehit Makbule Hanım, İstiklal Savaşımızda kocası Halil Efe gibi şehit düşen Gördesli bir kadın kahraman. Annesi ve ailesini yakından tanımaktan şeref duyduğum bu insanlar, iki ev ara sokak komşumuzdular. Ülkemizin İstiklal ve İstikbalinin, okuyan, iyi yetişmiş, çağdaş, medeni ve kültürlü insanlarımızla korunup gelişeceğine inanan, Manisa'da yaşayan bir grup genç dinamik hemşehrimin çabalarıyla çok güzel bir proje hayat buldu. Önce gönüle bir aşk düşmeli, bir heyecan, bir ümit yeşermeli. İnsan gibi, vatan gibi, yaşatmak gibi, sevdirmek gibi. Akıl çok güzel çareler ve imkanlar buluyor." dedi.

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin ise, Ramazan ayının birlik ve beraberlik için her zaman bir fırsat olduğunu belirtti. Başkan Ertekin konuşmasının devamında, “Şehit Makbule'nin torunları okuyor projesi ile sağlanan 2 bin kitaba yenilerini de ekleyerek oluşturduğumuz Kitap Kahvemiz 3 bin 500 kitap, iki okuma salonu ile sabah 08.00'den gece 00.00'a kadar Manisalıların hizmetinde. Kitap Kahvemizde, kitap okuyan, ders çalışan gençlere ücretsiz çay, atıştırmalık yiyecek de ikram ediyoruz. Haftada bir, bir eğitimci, gençlere seminer veriyor, yazarlar davet ediyoruz. Bu akşam, siz değerli misafirlerimize Gördes'ten getirdiğimiz Ramazana özel gelinkız helvası, tahinli pide ve çay ikramı yaptık. Mekanımız sizlerin hizmetinde sizler de bin bir emek harcayarak açtığımız bu mekana lütfen sahip çıkın. Çocuklarınızı bu mekandan yararlanmaya yönlendirin, sizler de yararlanın. Sizlerin desteğiyle inşallah uzun yıllar bu mekanda Manisamızın gençlerine hizmet edeceğiz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar ise Kitap Kahveye hayran kaldıklarını belirtti. Gördes'in özel lezzetlerini ikram eden dernek yetkililerine de teşekkür eden katılımcılar projenin her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.