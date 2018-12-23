Kitap Kumbarasına büyükşehir desteği

Şehitler Ortaokulu'nda sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan ‘Kitap Kumbaram Projesi'ne Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Proje kapsamında 26 Nisan'a kadar toplanacak olan kitaplarla Van'ın Çatak ilçesi Görentaş köyü Karaboğaz Ortaokulu'nda kütüphane kurulacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde toplanan kitaplar da kitap kumbarasına atıldı.

İl genelinde sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmenleri Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan'ın ‘Kitap Kumbaram' e-Twinning Projesi kurucuları olarak Türkiye'nin pek çok ilinde başlattığı kitap toplama kampanyasına Manisa Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Proje doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde toplanan kitaplar da kitap kumbarasına atıldı. 26 Nisan'a kadar toplanacak olan kitaplarla ‘Kitap Kumbaram Kütüphanesi' tabelasıyla Van'ın Çatak ilçesi Görentaş köyü Karaboğaz Ortaokulu'nda kütüphane kurulacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, eğitim, sağlık ve bilim alanlarında öğrencilere ve sosyal sorumluluk projelerinde Manisalılara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.