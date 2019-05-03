Kitap kurdu öğrenciler ödüllendirildi

Dr. Fuat Sezgin Kitap Liginde derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimince “Okuyan Şehir Manisa” projesi kapsamında, Şehzadeler ve Yunusemre ilçesinde yer alan 30 lisenin katıldığı kitap okuma yarışması düzenlendi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Kitap Ligi adının verildiği yarışmaya her okuldan 3 asil ve 1 yedek olmak üzere bir takım oluşturulması istendi. Okullar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 100 temel eser içerisinde yer alan Cengiz Dağcı'nın, ‘Onlar Da İnsandı', Sabahattin Ali'nin ‘Kuyucaklı Yusuf', Sait Faik Abasıyanık'ın ‘Kayıp aranıyor', Dostoyevski'nin ‘Suç ve Ceza', Tarık Buğra'nın ‘Osmancık', Oğuz Atay'ın ‘Bir Bilim Adamının Romanı'ndan sorumlu tutuldu. 6 aylık maratonun ardından toplamda 120 sorunun yer aldığı iki ayrı sınava girerek, en iyi dereceyi yapan ilk 10 öğrenci ve ilk 5 okul ödüllendirildi.

Yunusemre Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seminer salonunda düzenlenen ödül töreni düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve AR-GE Birim sorumlusu Necmettin Okumuş da katıldı. Tören öncesi öğretmenlerce Dostoyevski'nin ‘Suç ve Ceza' adlı kitabından bir kesit tiyatro olarak oynandı. Törende bireysel derecede 1'nci olan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencisi Merve Karakaş'a dijital fotoğraf makinesi, 2'nci olan Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencisi Gülsüm Karabulut'a bluetooth hoparlör, 3'ncü olan Muradiye Anadolu Lisesi öğrencisi Fadime Özer'e kitap seti hediye edildi.

Proje sorumlusu tarih öğretmeni Hasan Alevnur, katılımın yüksek olmasından dolayı projeni sürdürmeyi düşündüklerini, imkan verilmesi halinde seneye de devam edeceğini söyledi. Alevnur, projeye katılarak dereceye giren veya giremeyen tüm okul ve öğrencileri tebrik etti.