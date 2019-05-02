İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kitap okuyarak derece girenler Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi

Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürülüğünün düzenlediği ’Gördes okuyor’ projesi kapsamında dereceye giren 71 öğrenci ve 9 yetişkinden oluşan 80 kişilik bir kafile düzenlenen törenle Çanakkale’ye kültür gezisine uğurlandı.

Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürülüğünün düzenlediği 'Gördes okuyor' projesi kapsamında dereceye giren 71 öğrenci ve 9 yetişkinden oluşan 80 kişilik bir kafile düzenlenen törenle Çanakkale'ye kültür gezisine uğurlandı.


Gördes Kaymakamlığı himayesinde Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Gördes okuyor' projesi kapsamında dereceye giren 71 öğrenci ve 9 yetişkinden oluşan 80 kişilik bir kafile düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı. Törene Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes İlçe milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik de katıldı.


Uğurlama öncesi bir açıklama yapan Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, "2015-2016 Eğitim-öğretim yılında Gördes ilçe kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan 'Gördes Okuyor' projesi ile bu yıl dereceye giren 71 öğrencimizi başlarında yetişkinler olmak üzere Çanakkale ilimize kültür gezisine gönderdik. Proje ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve yetişkin olmak üzere toplam 10 kategoriden oluşmaktadır. Projenin çıkış noktası toplumun genel anlamda kitap okuma oranının istenen seviyede olmaması ve bu oranın yükselmesi yönünde bu tür bu bir proje hazırladık. Bu çekirdek proje ile 10 kategoride toplam 40 kitaptan oluşmaktadır. Amacımız genç neslin okuyarak kültürlerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlıklarını artırmak. Bu projede ödül olarak dereceye giren öğrencilerimizi Çanakkale Kültür Gezisine gönderdik. Bizlere bu projede destek sağlayan Kaymakamımız Sayın Bekir Abacı'ya, Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Akyol'a teşekkür ediyorum." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.