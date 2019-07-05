Kız öğrenciler yaz tatilinde el becerilerini geliştirecek

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürülüğü Yaz Okulu kapsamında kız çocukları için 'El sanatları Kursu' açıldı. İlk kez açılan kursta 14 kız öğrenci el becerilerini geliştirecek.

Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğü Usta Öğretici Nuray Doğruer tarafından kız öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme ve el becerilerini geliştirmek amaçlı açılan kursa 14 kız öğrenci devam ediyor.

Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, okulların kapanmasıyla birlikte dokuz dalda çocuklara yönelik kursların açıldığını, bu kurslar kapsamında el sanatları kursunun da gelen talepler doğrultusunda açıldığını söyledi. Oruç, "Çocuklar için ilk defa açılan bu kursta çocuklar takı yapımı, kağıt katlama sanatı, el örgüsü, dikiş teknikleri öğrenecekler. El Sanatları da bu sene yaz okulu kapsamından ilk defa açtığımız bir kurs, özellikle kız çocuklarımız tarafından bu kursumuza rağbet var. Amacımız çocuklarımızın el becerilerini geliştirerek eğlenceli zaman geçirmesini sağlamak. Kursumuz eylül ayına kadar devam edecek. Kursumuza 14 kız öğrenci devam etmektedir." dedi.