Kızılay Alaşehir'de de çocukları sevindirdi

Kızılayın gönüllü ekipleri çocukları verdikleri hediyelerle mutlu etti.

Alaşehir Kızılay Şubesi gönüllü ekipleri evlerinden dışarıya çıkamayan, ancak balkonlarda gördükleri çocukları sokağa davet ederek, bayramlarını kutlayıp balon ve çeşitli malzemelerden oluşan hediyeler dağıttı.

Alaşehir Kızılay Deneği Şubesi Başkanı Arif Günay, "Çocuklarımız pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar kapsamında evlerinden dışarıya çıkamadılar. Geçmiş yıllarda coşkuyla kutladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın nedeniyle kutlayamadılar. Çocuklarımız dışarıya çıkamayınca, biz çocuklarımızın yanına gittik. Cadde cadde gezerek, evden dışarıya çıkamayan, ancak balkonlarda gördüğümüz çocukları kısa bir süreliğine dışarıya davet ederek, onlara balon ve çeşitli malzemelerden oluşan hediyeler dağıttık, bayramlarını kutladık. Gönüllü ekiplerimizle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladık. İnşallah bu salgından bir an önce kurtuluruz ve çocuklarımız da Ulu Önder Atatürk'ün dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlarlar." dedi.

Hediyeleri alan çocuklar ve aileleri Kızılay Derneği Gönüllülerine teşekkür etti.