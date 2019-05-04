Kızılay ile ihtiyaç sahiplerinin sofraları bereketlenecek

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Başkanı Cüneyt Musal, Ramazan ayında düzenleyecekleri kampanyalarla binlerce ihtiyaç sahibinin iftarının bereketleneceğini söyledi.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Başkanı Cüneyt Musal Ramazan ayıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “150 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara merhamet elini uzatan Türk Kızılay, yardımlaşma ve dayanışmanın, hayırda yarışmanın, derdi olanla dertlenmenin, gönül birlikteliğinin doyasıya yaşandığı Ramazan ayında da düzenlediği kampanyayla yine binlerce ihtiyaç sahibinin iftar sofrasını bereketlendirecek. 'Hilal olsun Türkiye' sloganıyla Ramazan ayı boyunca, yardımseverlerimiz ve ihtiyaç sahipleri için kolaylıklar sağlayan farklı bağış modellerimiz ile hayırseverlerimizin desteklerini, bir kez daha talep edeceğiz. Gıda Kolisi Kampanyamız ile Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere farklı içerik ve bedellerde hazırlanan gıda kolilerini yardımseverlerimiz satın alacak, biz de onlar adına bu gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Zekat, Fitre ve Fidye Kampanyamız ile ekonomik durumu iyi olan hayırseverlerimizin dini vecibelerini yerini getirmelerini sağlarken, bağışlarının da doğru adreslere ulaşmasına vesile olacağız. Aşevi Kampanyamız ile Türkiye genelindeki aşevlerimizde pişirilen yemekleri, ihtiyaç sahibi ailelere sunacağız. Aşevlerimize gelme imkanı olmayan ihtiyaç sahiplerimizin yemeklerini adreslerine teslim edeceğiz. Hayırseverlerimizden gelen bağışların yüklendiği ve belirli ürün gruplarının marketlerden satın alınmasına olanak sağlayan Kızılay Kartımızla, ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi onların onurlarını kırmadan uzatacağız” şeklinde konuştu.