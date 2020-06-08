İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılay yardımlara devam ediyor

Alaşehir Kızılay Derneği yardımlarına devam ederken ilçe merkezinde de gönüllü gençleriyle birlikte vatandaş ve esnaflara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.


Dünya çapında yaşanan ve Türkiye'yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgını nedeniyle başladığı maske dağıtımına aralıksız olarak devam eden Kızılay, Alaşehir'de de yardımlarına devam ediyor. Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, gönüllü gençlerle birlikte cadde cadde, sokak sokak dolaşarak, esnaflara ve vatandaşlara maske dağıtımlarını sürdürdü.


Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "Alaşehir'de korona virüs salgınının başlamasıyla hastaneler önüne triaj çadırları kurduk. Resmi ve özel kurumlara maske dağıtımı yaptık. İhtiyaç sahibi ailelere 250 çift ayakkabı, 300 kişiye nakdi para yardımı ve 700 paket gıda dağıtımı yaptık. Kızılay Derneği olarak gönüllü kardeşlerimizle birlikte dağıtımlarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Her gün cadde cadde gezerek ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyoruz. Yardımlarımız aralıksız olarak sürecek." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.