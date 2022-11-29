Kızılay'dan öğrencilere giyecek yardımı

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapan Alaşehir Kızılay Derneği, okullarda belirlenen 100 öğrenciye kışlık giyecek yardımı yaptı. Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen kışlık ayakkabı, pantolon, eşofman, hırka, ceket, kazak, çorap gibi giyecekler ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Türk Kızılay Alaşehir Derneği Başkanı Nedim Yamak, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, okullarımızda ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ettik. Havaların soğuması nedeniyle, öğrencilere özellikle kış aylarında kullanabilecekleri, ayakkabı, pantolon, eşofman, hırka, ceket, kazak, çorap gibi giyecekleri okullara götürüp, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim ettik. Amacımız öğrencilerimizin, üşümeden kış mevsimini geçirebilmelerini sağlamak. Yardımlarımız devam edecek." dedi.