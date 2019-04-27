Kızılay'dan öğrencilere yardım eli

Manisa'nın Salihli ilçesinde 151 yıllık yardım çınarı Kızılay tarafından, ilk ve ortaokullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı dağıtıldı.

Salihli'de bir hayırsever tarafından bağışlanan ayakkabılar, Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi tarafından ilçedeki 59 okuldaki ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtılmak üzere okul müdürlerine düzenlenen törenle teslim edildi.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen törende konuşan Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Başkanı Cüneyt Musal, Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Kızılay olarak, bağışçılardan gelen yardımları doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ve bundan da büyük mutluluk duyduklarını belirten Musal “Bugünde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılmak üzere, bağışçımızın bize bağışladığı ayakkabılarla büyük mutluluk yaşadık. Bağışçımıza öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu hilalin altında daha nice iyilik kampanyalarında bulunmak dileğiyle” diye konuştu.

Kaymakam Levent Kılıç ise ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı desteğinde bulunan hayırsevere teşekkür ederek, plaket takdim etti.