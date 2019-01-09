Kızılçukur Mahalle Camisine çevre düzenlemesi

Sarıgöl'ün Kızılçukur Mahalle Camisine muhtarın girişimleriyle çevre düzenlemesi yapıldı.

Sarıgöl Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş'ın mahalle camisinin bahçesinin ve duvarlarını düzenleme fikri hayırseverlerden büyük destek gördü. Çevre düzenlemesi için mahalle halkının bağışlarıyla birlikte Salihli ve Sarıgöl'den parke taşı imalatçılarının parke taşı bağışında bulunduğu ve Sarıgöl Ziraat Odası'nın da çevre düzenlemesine katkı sağladığı öğrenildi.

Kızılçukur Mahalle Camisi bahçesi ve dışında 750 metrekarelik alanın parke taş döşemesinin yapıldığını belirten Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş, "Parke taşlarımızı Salihli'de parke taşı yapımında faaliyet gösteren Aytekinler şirketi, Sarıgöl'den Mustafa Sarı karşıladı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanımız Ali İhsan Ülgen gerek maddi gerek manevi destek verdi. Mahalle halkımızdan da katkı yapıldı. Camimiz ve çevresi parke taşlarla örüldü, çiçeklendirildi. Mahalledeki gençlerimiz de imece ile çalışmalara katıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.