Kızılçukur Mahallesi sağlık ocağına kavuşuyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı 1400 nüfuslu Kızılçukur Mahallesine 3 aile hekiminin görev yapabileceği şekilde tasarlanan 350 metrekarelik sağlık ocağının yapımına başlandı. Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş'ın 5 yıllık uğraşı sonrası hayata geçirilen projenin yaklaşık 1 milyon 150 bin TL'ye mal olacağı ve temmuz ayında hizmete gireceği öğrenildi.

Sarıgöl'ün Kızılçukur Mahallesinde 350 metrekarelik alan üzerine üç aile hekimin hizmet verebileceği şekilde temeli atılan sağlık ocağının mahalle halkına sağlık hizmetleri yönünden de büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

'Beş yıldır çalışıyor'

Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Saim Yurttaş, sağlık ocağı yapımı için beş yıldır uğraş verdiklerini dile getirerek, "Mahallemize sağlık ocağı kavuşturmak için beş yıldır çalışmaktayım. İlk önce eski okul yerinin İl Sağlık Müdürlüğüne devrini yaptırdım. Ardından da yatırım programına aldırdım. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan sağlık ocağımız 350 metrekarelik alan üzerinde olacak ve üç aile hekiminin hizmet verebileceği şekilde yapılacak. Sağlık ocağının maliyeti de 1 milyon 150 bin TL olacak. Sağlık ocağımızın temmuz ayında hizmete girmesini bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.