Kızını kurtardı, kendisi beton mikserinin altında can verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken beton mikserinin geldiğini fark eden anne kızını iterek kurtarırken, kendisi aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Karaağaç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah T. yönetimindeki 45 EG 411 plakalı beton mikseri, 7 Eylül yolundan Karaağaç yoluna döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe İşnel (42) ve kızı Emine Nehir İşnel'i (19) altına alarak sürüklemeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar ise beton mikserinin şoförü Abdullah T.'yi uyararak durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin altında sıkışan anne Ayşe İşnel itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarılırken, kızı Emine Nehir hafif sıyrıklarla aracın altından çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan anne Ayşe İşnel, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafında gözaltına alındı.

Kazaya tanık olan vatandaşların ifadelerine göre anne Ayşe İşnel'in kızı Emine Nehir İşnel'i iterek kamyonun altında kalmasını engellediği öğrenildi.