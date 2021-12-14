KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rektör Ataç'ı kabul etti

Dr. Ahmet Ataç'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Rektör Ataç'a, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, A.S.H.B. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Vekili Önal İnaltekin, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tayyar Kuz, KKTC Cumhurbaşkanlığı - Engelliler Komite Başkanı Ahmet Akdeniz, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve aynı zamanda KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörleri Prof. Dr. Zehra Altınay ile Prof. Dr. Fahriye Altınay ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Sekakıncı da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan kurumsal iş birliğinin önemine ve ortak gönül bağına vurguda bulunarak karşılıklı temasların artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşme sırasında Rektör Ataç, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “En kısa sürede sizleri Manisa ve Üniversitemizde görmekten memnun olacağımızı bilmenizi istiyor ve Manisa'ya davet ediyoruz” ifadelerini kaydetti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.