İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocası tarafından darp edilen kadın kuaföre sığındı

Manisa Turgutlu’da kocasından darp edildiği iddia edilen bir kadın mahallede bulunan kadın kuaförüne sığındı.

Manisa Turgutlu'da kocasından darp edildiği iddia edilen bir kadın mahallede bulunan kadın kuaförüne sığındı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda kadın hastaneye götürüldü.


Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.D. isimli kadın eşi E.D. tarafından evde şiddet gördü. Yüzünde yaralar olan kadın evden kaçarak mahallede bulunan bir kadın kuaförüne sığındı. Polisi arayarak ihbarda bulunan A.D., polis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürülerek darp raporu aldı.


A.D.'nin eşi E.D.'den şikayetçi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.