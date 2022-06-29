Manisa'da uzun süredir ayrı yaşadığı kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır ayrı yaşadığı eşi Ummuhan Yurtseven'le (65) barışmak için oğlu Mustafa Yurtseven'in (45) Tevfikiye Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 5. katında bulunan evine giden Hüseyin Yurtseven (71), bir anda oğlu ve eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Hüseyin Yurtseven önce oğlu Mustafa Yurtseven'e ardından da karısı Ummuhan Yurtseven'e tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayın ardından oğlunun apartmanından çıkan Hüseyin Yurtseven apartmanın 50 metre ilerisinde cinayet aletiyle birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ummuhan ve Mustafa Yurtseven'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Mustafa ve Ummuhan Yurtseven'in cenazeleri otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan görgü tanığı Mustafa Yurtseven'in eşi Nurcan Yurtseven'in ise şok yaşadığı, cinayet zanlısı Hüseyin Yurtseven'in ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Yurtseven'in ifadesinde sürekli ağladığı ve konuşmakta güçlük çektiği öğrenildi.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Kocası tarafından öldürülen Ummuhan Yurtseven ve oğlu Mustafa Yurtseven için memleketleri Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bedeller Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yurtseven Ailesi'nin yakınları katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası anne ve oğlu gözyaşları içerisinde Bedeller Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.