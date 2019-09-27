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Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Yunusemre Belediyesi Komisyon Üyeleri, Düzlen, Durasıllı ve Kışla mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.


Yunusemre Belediyesi Kırsal Kalkınma, Çevre Sağlık, Gençlik ve Spor ile Sosyal Hizmetler Komisyonu üyeleri Düzlen, Durasıllı ve Kışla mahallelerinde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen komisyon üyeleri sorunları yerinde tespit ederken; vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi. Komisyon üyeleri Düzlen Mahalle Muhtarı Mustafa Satıcı'nın düzenlediği hayra da katıldı.

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