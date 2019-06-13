Kompozisyon yarışmasının birincisi Kula'dan

Genç Memur-Sen tarafından yürütülen 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesinin sene sonu programı ve ödül töreni Manisa'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nurten Gür birincilik ödülünü kazandı.

Memur-Sen'in gençlik teşkilatı olan Genç Memur-Sen'in Türkiye genelinde devam ettirdiği “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi Manisa'da da hayata geçirildi. Proje kapsamında Manisa'da birinci olan Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nurten Gür birincilik ödülünü aldı. Yazar Mustafa Kutlu'nun “Ya Tahammül Ya Sefer” isimli kitabı ile ilgili olarak yapılan kompozisyon yarışmasında, Manisa il birincisi olan Kulalı öğrenciye, ödül töreninde Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Şube Müdürü İsa ekiz ve öğretmenleri de eşlik etti. Öğrencinin başarısından dolayı tebrik eden Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, “Projede ödül kazanan öğrencimizi tebrik ediyoruz. İki yıldır devam eden projemiz kapsamında bu yıl ilçemizde 100 öğrenci ve 10 rehber öğretmen eşliğinde Eğitim Bir-Sen tarafından temin edilen kitapları okuyarak kritiklerini yaptılar. Ayrıca öğrencilerimiz kitapların yazarları ile gerçekleştirilen konferanslarla kitap yazar buluşmalarına da katıldılar. Tüm gençler okudukları kitaplarla ilgili kompozisyonlar yazarak İl genelindeki yarışmaya katıldılar. Dereceye giren gençler ise bugün ki program da ödüllendirildi” ifadelerini kullandı.

Manisa'da düzenlenen ödül törenine, Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Manisa Memur-Sen Başkanı Mustafa Irgat, Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Genç Memur-Sen İl Başkanı Orhan Güzel, ilçe temsilcileri, STK yöneticileri, 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi rehber öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.