İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Komşusunda iftar yemeğindeyken evi yandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde komşusunda iftar yemeğine katılan 42 yaşındaki kadının evi yandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde komşusunda iftar yemeğine katılan 42 yaşındaki kadının evi yandı.


Yangın Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gülsüm Akıncı (42), komşularının daveti üzerine iftar yemeğindeyken evinden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Sobadan çıktığı belirlenen yangın nedeniyle yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.