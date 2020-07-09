İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konferans salonunda artık nikah işlemleri de yapılacak

Yunusemre Belediyesi, Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olan Yunus Emre Millet Çarşısı’nda bulunan Konferans Salonu’nda nikah işlemi gerçekleştirmeye başladı.

Yunusemre Belediyesi, Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Yunus Emre Millet Çarşısı'nda bulunan Konferans Salonu'nda nikah işlemi gerçekleştirmeye başladı.


Yunusemre ilçesinde hayatını birleştirmek isteyen çiftler, Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda mutluluğa adım atıyor. 650 kişilik salonda korona virüs tedbirleri kapsamında nikah törenlerine kurallar dahilinde belirlenen kişi sayısı katılabiliyor. Vatandaşlar için kapalı otoparkın yer aldığı alanda nikaha katılanlara dezenfektan verilerek vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor. Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda kıyılan nikahlarda belirtilen kurallara özen gösteriliyor. Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda evlenmek isteyen vatandaşların Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na başvuruda bulunulabileceği ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.