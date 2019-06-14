Konservatuvar öğrencilerinin yılsonu gösterisi büyük beğeni topladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda öğrenim gören kursiyerler, yılsonu gecesi düzenledi. Halk oyunlarından Türk Sanat Müziği'ne, tiyatrodan farklı enstrümanların dinletisine kadar birçok dalda öğrendiklerini sahneleyen öğrenciler, salonu dolduran izleyenlerden tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin düzenlemiş olduğu yılsonu gösterisi adeta göz kamaştırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yapılan yılsonu gösterisini Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da Manisalılarla birlikte izledi. Hazırlanan yılsonu programı kapsamında yıl boyunca öğrendiklerini sahneleyen öğrenciler önce izleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Ardından sahneledikleri halk oyunlarıyla mest etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin başarılı performansları salonu hınca hınç dolduran izleyiciler tarafından da büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin sahnelemiş oldukları oyun da izleyici tarafından çok beğenildi.