Kontrolden çıkan araç köprülü kavşaktan düştü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki 10 DAA 05 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak köprülü kavşaktan alt yola düştü. Yola ters şekilde düşen kamyonete ise F.M. idaresindeki 09 BZ 942 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki sürücünün de yara almaması dikkat çekerken kendisine alkol testi yapılmasını kabul etmeyen kamyonet sürücüsü G.K. karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.