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Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi

Manisa’da, otomobilin şarampole devrildiği kazayı, sürücü ve yanındaki yolcusu burnu bile kanamadan atlattı.

Manisa'da, otomobilin şarampole devrildiği kazayı, sürücü ve yanındaki yolcusu burnu bile kanamadan atlattı.


Kaza bu akşam saat 22.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesi Gürle yolu üzerinde meydana geldi. B. Y., yönetimindeki 68 EZ 320 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Direk ile ağaç arasında sıkışan otomobilin sürücüsü B.Y. ve yanındaki kadın yolcu kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza yerine 112 ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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