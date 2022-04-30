Kontrolden çıkan araç takla atıp karşı şeride geçti: 3 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti. Ters dönen araçta anne ve 2 çocuğu yaralanırken, çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir-Denizli karayolu Alaşehir Borsa kavşağında saat 17.00 sıralarında, Alaşehir'den Denizli yönüne giden Ülkü G. yönetimindeki 35 NMD 17 plakalı otomobil, Alaşehir Ticaret Borsası kavşağına yaklaşırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce bariyerlere çarptı sonra taklalar atarak, karşı şeride geçti. Ters dönen araçta bulunan sürücü Ülkü G., çocukları Hatice Serra G. (12) ve Bayram Enes G. (13) itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 112 unsurları tarafından hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 13 yaşındaki Bayram Enes G. ile anne Ülkü G. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Hatice Serra G. (12) ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.