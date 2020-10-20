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Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 5 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüs, takla atarak tarlaya uçarken, araç içerisindeki 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan minibüs, takla atarak tarlaya uçarken, araç içerisindeki 5 kişi yaralandı.


Kaza saat 13.00 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Bebekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bebekli Mahallesi'nden Kula yönünde doğru seyir halinde olan Orhan G. (37) idaresindeki 45 K 6155 plakalı Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, takla atarak tarlaya uçarken, şoför Orhan G. (37) ile yolcu olarak bulunan Fadime Hanım G. (57), Fadime G. (34), Çiğdem G. (38) ve Yahya G. (1) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslar ile Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan Fadime Hanım G. (57) ve Yahya G. (1), ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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