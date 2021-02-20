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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan diğer genç kazayı yara almadan atlatırken, ağır yaralı sürücü genç hayati tehlikesi nedeniyle ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Kaza, saat 12.15 sıralarında Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Çırak (18) idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilirken, sürücü Enes Çırak kafasına aldığı darbe ile ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan O.S. (15) ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Çırak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, buradaki tedavilerinin ardından hayati tehlike nedeniyle ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hemen ameliyata alınan Enes Çırak'ın beyin kanaması olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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