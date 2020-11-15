İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan motosiklet, temizlik görevlisine çarptı: 2 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, cadde üzerinde temizlik yapan Kula Belediyesi personeline çarptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, cadde üzerinde temizlik yapan Kula Belediyesi personeline çarptı. Kazada temizlik görevlisi yaralanırken, motosiklet sürücüsü de başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.


Kaza saat 22.00 sıralarında Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi üzeri Nolu İrfan Erkan Aile Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Can Akarsu (19) idaresindeki plakasız motosiklet, cadde üzerinde seyir halinde iken kontrolden çıktı. Aile Sağlığı Merkezi önünde önce cadde üzerinde temizlik yapan Kula Belediyesi Temizlik İşleri personeli Cemil Şentürk'e (42) çarpan motosiklet, ardından da kaldırıma çarparak savruldu. Ayağından aldığı darbe ile yaralanan temizlik görevlisi Şentürk ile motosikletten savrulup başını kaldırıma çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Umut Can Akarsu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.