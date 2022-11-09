Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Facianın eşiğinden dönülen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Peribacaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Sait Özdemir idaresindeki 34 AT 2015 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Kara yolunda savrulan otomobil, refüj bariyerlerine çarparak durabildi. Bariyerlerin adeta ok gibi saplandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Özdemir, kazanın şiddetiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Özdemir, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.