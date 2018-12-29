Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Emrah Ç. yönetimindeki 45 ZB 2720 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İsmailcik Deresine uçtu. Kazada sürücü Emrah Ç, yolcular Gülpaşa Ç. ve Ömer Ç. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansları ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.