İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Emrah Ç. yönetimindeki 45 ZB 2720 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İsmailcik Deresine uçtu. Kazada sürücü Emrah Ç, yolcular Gülpaşa Ç. ve Ömer Ç. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ambulansları ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.