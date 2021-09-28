Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Salihli-Kabazlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabazlı yönünden, Salihli istikametine gitmekte olan Yıldırım A.(31) yönetimindeki 13 AAE 412 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araç sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Yıldırım A, buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.