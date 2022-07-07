Kontrolden çıkan otomobil ışıkta bekleyen motosikletlere çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, ara yoldan kavşağa çıkmak için kırmızı ışıkta bekleyen 2 motosiklete çarptı. Kazada otomobil sürücüsüyle birlikte 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Mehmet Şanlı idaresindeki 06 CEL 125 plakalı otomobil, kavşağa yaklaştığında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolu üzerinde savrulan otomobil, Mahmut Dede Caddesi üzerindeki kırmızı ışıklarda bekleyen Ali Emre Çınar (27) idaresindeki 10 ANT 42 plakalı motosiklet ile Yunus Ekiz (27) idaresindeki 45 RA 3313 plakalı kasalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan sürücüler yaralanırken, motosikletin ardından trafik ışıklarına çarparak durabilen otomobil sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.