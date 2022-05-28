Kontrolden çıkan otomobil mesafe levhasına çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, trafik mesafe levhasına çarpıp tarlaya uçtu. Araç içerisinde sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 08.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Can K. (34) idaresindeki 06 EZN 77 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce trafik mesafe levhasına çarptı, ardından da tarlaya uçtu. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Can K. (34) ve yolcu olarak bulunan Ayşe Y. K. (32), itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.