Kontrollü normalleşmede büyükşehir denetimlerini sürdürüyor

Manisa'da tüm kurumlar koordineli bir şekilde denetimlerini yaparken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de, sorumluluk alanlarında denetimlerini gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kademeli normalleşme döneminde geçmiş olduğu dinamik denetim modeli kapsamında il genelindeki kapsamlı denetimler devam ediyor. Tüm kurumların katılım sağladığı denetimlere Manisa Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Restoranlardan, kahvehanelere, bakkallardan, pastanelere, meyve sebze halleri, toplu ulaşım araçları, taksiler, AVM'ler gibi çeşitli işletmelerin denetimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi denetimlerini gerçekleştirdi. Maske, mesafe, HES kodu uygulaması, oturma düzeni, hijyen denetimleri yapılarak işletme sahipleri ve yetkilileri uyarıldı.

Temizlik ve dezenfeksiyon denetimi de yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri de, 17 ilçede temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları konusunda denetimlerini gerçekleştirdi. Kaldırım ve ana arterlerde yıkama çalışması yapılırken, kamu kurumları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Gün boyunca çalışmalar devam ederken Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle denetim, kontrol, temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürdü.