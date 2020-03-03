Konuşmada zorluk yaşayanları sevindiren hizmet

Manisa Şehir Hastanesi, çocuk, ergen ve erişkin bireylerde dil ve konuşma bozuklukları yaşayan vatandaşların tedavi ve rehabilitasyon süreci için bünyesinde dil ve konuşma polikliniği açtı. Dil ve Konuşma Terapisti (DKT) Selman Keleş, açılan poliklinik hakkında bilgi verdi. Keleş, "Dil ve konuşma terapisi; çocuk, ergen ve erişkin bireylerde dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi, tanılanması ve rehabilitasyon sürecini yürüten meslek dalıdır. Bu doğrultuda; gecikmiş dil ve konuşma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları (artikülasyon ve fonolojik bozukluklar), Akıcılık bozuklukları (kekemelik ve hızlı konuşma), ses bozuklukları (ses kısıklığı), dudak damak yarığına bağlı konuşma bozuklukları, edinilmiş dil bozuklukları (inmeye bağlı afazi) ve diğer nörolojik kökenli dil ve konuşma bozukluklarının önlenmesi, ayırıcı tanı, terapi sürecini planlanlanması ve yürütülmesi gibi işlevleri yerine getirmektedir. Dil ve konuşma polikliniğine başvurmak isteyen hastaların öncelikle çocuk psikiyatri, çocuk sağlığı, nöroloji, kulak burun boğaz veya psikiyatri polikliniklerine başvurmaları gerekmektedir. Ses hastalarının KBB hekimi, çocuk hastaların çocuk psikiyatri veya çocuk sağlığı hekimi, afazi hastalarının Nöroloji hekimi, yetişkin kekeme bireylerin ise psikiyatri hekiminin muayene sonrası sevki ile gelebilirler'' diye konuştu.