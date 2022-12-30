Köpeklerin saldırısına uğrayan bir kişi düşerek yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi çok sayıda köpeğin kendisine saldırması sonucu düşerek yaralandı. Köpeklerin saldırısından özel güvenlik görevlileri sayesinde kurtulan vatandaşın telefonu da kırılarak hasar gördü.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Sağlık Kampüsü bahçesinde meydana geldi. İşten çıktıktan sonra sağlık kampüsü bahçesi içerisinden durağa yürüyen Ramazan Özmen'e bahçede bulunan çok sayıda köpek saldırdı. Köpeklerin ısırmasından korunmaya çalışan Özmen, kaçtığı sırada düşerek ayağından ve elinden yaralandı. Bu sırada Özmen'i gören kampüsün güvenlik görevlileri hemen koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Güvenlik görevlilerinin yanına sığınan Özmen daha sonra düştüğü sırada telefonunun da kırılarak kullanılamaz hale geldiğini fark etti. Köpekler için bir çözüm bulunması yönünde çağrı yapan Özmen, “İşten çıktım otobüse binmek üzere durağa giderken 8-10 köpeğin saldırısına uğradım. Bir tanesi arka baldırımdan tuttu. Tam ısırmak üzereyken kendimi yere attım. Yere düşünce dizimden yaralandım. Ayağımda ve elimde yaralar var. Yeni aldığım telefonum kırıldı. Çok kötü durumdayım. Hem psikolojim bozuk hem de yaralıyım. Bu işe çözüm bulsunlar. Dün de başka birine saldırdı bu köpekler. Bir kerelik bir olay değil. Köpekleri burada besleyenler var. Bu yüzden köpekler de burada çoğalıyor. Ben bunun hesabını kime soracağım? Benim psikolojim bozuldu, bunu kim düzeltecek. Bize de yazık günah. Şu an belki de ayağımda kırık var. Hastaneye gideceğim” dedi.

Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, köpeklerin halen bölgede bulunduğu dikkat çekti. Köpek saldırısı üzerine Sağlık Kampüsü güvenlik görevlileri de olayla ilgili tutanak tuttu.