Köprübaşı Belediyespor'da Akın Kahraman dönemi

Amatör Lig Yaz Sezonu ekibi Köprübaşı Belediyespor, teknik direktörlüğe Salihli Razlıspor'u Süper Amatör Lig'e çıkaran başarılı teknik adam Akın Kahraman'ı getirdi.

Deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirten Kulüp Başkanı Halil Argun, uzun vadede büyük başarılar hedeflediklerini belirterek, "İlçemizi layık olduğu üst liglere taşıma hedefi doğrultusunda Akın hocamızla anlaşmaya vardık. Kendisine inanıyor, güveniyoruz. Belediye Başkanımız Regaip Topuz himayelerinde taraftarlarımızın da desteğiyle önümüzdeki sezon çok farklı bir Köprübaşı izleteceğiz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.