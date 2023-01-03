Köprübaşı projeleri masaya yatırıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, makamında ağırladığı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Köprübaşı İlçe Başkanı Hamza Aydın ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Enver Çetin'e projeler hakkında bilgi verdi.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP Köprübaşı İlçe Başkanı Hamza Aydın ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Enver Çetin'i makamında konuk etti. Köprübaşı ilçesine yapılan yatırımların ve planlanan projelerin görüşüldüğü ziyarette MHP İlçe Başkanı Aydın, ilçede birçok başarılı yatırımın yapıldığına vurgu yaparak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'a teşekkürlerini iletti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda il genelinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Eşit hizmet anlayışıyla tüm ilçelerimizde olduğu gibi Köprübaşı ilçemizde de bu güne kadar alt ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirdik. ‘154 Mahalle Projesi' ile yakın zamanda da ilçemize bağlı Çarıklar mahallemizin altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık. Yine altyapı çalışmalarını tamamladığımız Armağan, Bozburun, Kulalı ve Kasar Mahallelerimizde ise üstyapı çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız. Tüm bunların yanında ihtiyaç olan mahallelerimizde de kanalizasyon, yağmursuyu, ızgara yapımlarını, dere ıslahı, içme suyu deposu bakım ile onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün ‘Atıksu Arıtma Tesisi Olmayan İlçemiz Kalmayacak' hedefiyle hareket ederek Köprübaşı ilçemizin de atıksu arıtma tesisi için proje çalışmalarını tamamladık. İnşallah resmi süreç tamamlandığında tesisimizin inşa çalışmalarına da başlamayı hedefliyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak mesai mefhumu gözetmeksizin Manisalı hemşerilerimizin geleceğine yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.