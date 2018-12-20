Köprübaşı'na 35 milyonluk yatırım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşı'nda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Geride bıraktığı 4,5 yıllık hizmet sürecini değerlendiren Başkan Ergün, “Güzel Köprübaşımıza eski parayla 35 trilyon gibi bir yatırımı yapmış olmanın mutluluğu ve huzuruyla bugün karşınızdayım.” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Köprübaşı ilçesine yaptığı ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan yatırımları yerinde inceledi. İlçe girişinde mahalle muhtarları ve ilçe teşkilatı tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Ergün, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlarla ve ilçe teşkilatıyla tek tek tokalaştı. Kendisine takdim edilen çiçeği kabul eden Başkan Ergün, daha sonra mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarının anlatıldığı toplantıya Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Köprübaşı MHP İlçe Başkanı Zekeriya Uysal, Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Keçeli, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Enver Çetin, Daire Başkanları, Şube Müdürleri katıldı.

“Bizim için öncelikli altyapıydı”

Başkan Ergün, muhtarlara yönelik yaptığı konuşmasında, büyükşehir kurulumunun ardından önceliklerinin şehrin altyapısı olduğunu belirterek, “Manisa'nın büyükşehir olması nedeniyle sıfırdan bir büyükşehir belediyesi yapılanmasının içinde kendimizi bulduk. Bizim için öncelik altyapıydı. Altyapı olmadan çalışma yapmak, bize göre değil dedik. Bizler geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımız temiz su içsin, kanalizasyon hatlarını yenileyelim bulaşıcı hastalıklar olmasın dedik ve büyük bir altyapı yatırım hamlesi başlattık. 1 milyon 810 bin lira yatırımla 101 Mahalle Projesi kapsamında Alanyolu, Arpacı, Kıranşeyh, Yumuklar ve Tokmaklı Mahallelerimizin 43 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattını yaptık. 1 milyon 878 bin lira harcayarak 60 adet içme suyu deposu, 43 adet terfi ve 1 adet biriktirme binasının bakım onarımını gerçekleştirdik. Köprübaşı'mızın tüm içme suyu depoları yenilendi. 2 milyon lira yatırım yaparak, 12 bin 310 metre kısmi kanalizasyon hattı ve yağmur suyu hattı yapımını gerçekleştirdik. 814 bin 200 lira yatırım yaptığımız Esat, Kıdırcık, Kozaklı, Yeşilköy ve Kurtköy Mahallelerimizin içme suyu arıtma tesisi yapım çalışmaları devam ediyor” dedi.

“MASKİ'nin altyapı yatırım maliyeti 10 milyon lira”

Köprübaşı ilçesine yapılan yatırımda sadece MASKİ tarafından yapılan yatırım miktarının 10 milyon lira olduğuna vurgu yapan Başkan Ergün, “Şu ana kadar sadece MASKİ Genel Müdürlüğünün yapımını tamamladığı, devam ettiği ve planladığı hizmetleri anlattım. Daha Büyükşehir Belediyesine gelmedik. Geride bıraktığımız yaklaşık 5 yıllık sürede MASKİ'nin Köprübaşı'mızın altyapısı için yaptığı yatırım ne kadar oldu biliyor musunuz? Tamı tamına 10 milyon lira. Eski parayla konuşacak olursak, tam 10 trilyon lirayı 2017 nüfus verilerine göre 13 bin 285 kardeşimizin yaşadığı Köprübaşı'mızın temiz ve sağlıklı bir altyapısı olsun diye harcamışız. Çok iyi yapmışız. Helali hoş olsun. Güle güle, sağlık ve sıhhat içinde kullanılsın inşallah” diye konuştu.

Milyonlarca liralık yatırım

Başkan Ergün, tüm ilçelere vermiş olduğu Gıda Bankasını Köprübaşı'nda da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hizmete başladığını belirterek, “Bugün gerçek ihtiyaç sahibi 187 Köprübaşılı hemşerimizin sofrasında aş oluyoruz. Onlarla birlikte Allah, tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlamak ve onların geleceğe en güzel şekilde hazırlanmalarına destek olmak için MABEM kurslarını Köprübaşı'mızda da gençlerimizin hizmetine açtık. İl genelinde 8 bin 764 öğrencinin eğitim aldığı MABEM'den Köprübaşı'nda da 118 evladımız faydalanıyor. Avukat Özcan Akçiçek Parkı. Manisa'mızın büyükşehir olmasından sonra ilçelerimize yaptığım ziyarette burayı görmüş, parkın adeta kaderine terk edildiğini üzülerek tetkik etmiştim. Hemen arkadaşlarıma proje hazırlayın dedim. 650 bin lira yatırım yaparak yepyeni ve modern bir park alanını Köprübaşı'mıza kazandırdık. Bununla yetinmedik. 177 bin liralık bir yatırımla bu parkın içine çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak için Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni de Özcan Akçiçek Parkı'nın için de hizmete aldık. Matematik, Türkçe ve Fen Bilgisi olmak üzere 3 branşta eğitime başlayan bu güzel eğitim yuvamızdan da 64 Köprübaşılı çocuğumuz faydalanıyor. Meclisimizce Gazi Atatürk Meydanı adını verdiğimiz Köprübaşı meydan düzenlemesini de 5 milyon 300 bin lira yatırımla ilçemize kazandırdık. 431 bin lira gibi bir yatırımla Namık Kemal Mahallemize güzel bir düğün salonu kazandırdık. Borlu Mahallemize 171 bin liralık yatırımla itfaiye noktası inşa ettik. Cenaze hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirebilmesi için 319 bin lira yatırımla yeni ve modern gasilhane binası yaptık” ifadelerini kullandı.

İl genelinde başlatılan toplu ulaşımda modern dönüşüm projesinin Köprübaşı ilçesinde de uygulandığını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İlimiz genelinde başlattığımız toplu ulaşımda modern dönüşüm, Köprübaşı'mızda da hayata geçti. Bu modern araçların modern yollarda hizmet vermesi lazım dedik. Köy ve beldelerimiz ve merkez mahallelerimizde hem parke taşı, hem de asfalt noktasında muazzam bir çalışmaya imza attık. Bugün itibariyle Köprübaşı genelinde 7 milyon 120 bin liranın üzerinde yatırımla tamı tamına 190 bin metrekare parke taşı döşemesi yaptık. Yazın toz toprak, kışın çamur deryası olmasın düşüncesiyle bu hizmetimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 yıl gibi bir sürede sorumluluğumuzda olan yollarda 6 milyon liraya ulaşan bir yatırımla 130 kilometre asfalt çalışması yaptık” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılan projeler ve yatırımlar hakkında bilgi vermeye devam eden Başkan Ergün, “Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Kırsal Hizmetler Dairesi aracılığıyla çiftçimize de önemli katkılarımız oldu. Bunların başında seracılık var. 251 bin lira bedelle Kıranşeyh'te 5, Kıdırcık'ta 1, Çayköy'de 3 ve Merkezde 4 olmak üzere 2016 yılında 6, 2017 yılında 7 çiftçimize sera desteği sağladık. Tüm bu saydıklarımın yanında, ilaçlamadan sosyal yardımlara, aklınıza gelen ne varsa Manisa Büyükşehir Belediyesinin Köprübaşı'na yaptığı yatırımın miktarı ne kadar biliyor musunuz? Tamı tamına 25 milyon lira. MASKİ'yi de dahil edince bu rakam 35 milyon lirayı buluyor. Güzel Köprübaşımıza eski parayla 35 trilyon gibi bir yatırımı yapmış olmanın mutluluğu ve huzuruyla bugün karşınızdayım. Helali hoş olsun. Tüm bu saydığım hizmetleri güle güle kullanmanız tek dileğimdir” diye konuştu.

“Hiçbir zaman siyasi düşünerek oy kaygısı gütmedik”

Yapılan çalışmalar arasında insan olarak mutlaka eksiklerinin olacağını ve ulaşmakta gecikmiş oldukları yer olabileceğinin altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Ancak şunu iyi bilmenizi isterim ki, biz hiçbir zaman siyasi düşünmedik. Oy kaygısı gütmedik. Manisamıza, sizlere, bu şehirde yaşayan her bir bireyin gönlüne dokunmak için çalıştık ve bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de takdir edersiniz ki, ilk 1 yılı Büyükşehir ve MASKİ yapılanmasıyla geçen süreçte geriye kalan 3 buçuk-4 yıl gibi bir sürede 17 ilçe ve 1088 mahallemizin 30-40 yıllık sorunlarını tümden çözmek imkansız. İşte yaptıklarımız ortada. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Bizler daha iyisini yapmaya da istekliyiz. Çünkü biz Köprübaşı'mızı, Manisa'mızı çok seviyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından mahalle muhtarlarının sorularını yanıtlayan ve taleplerini dinleyen Başkan Ergün, tüm muhtarları dikkatle dinleyerek, taleplerini not aldı. Toplantının ardından mahalle muhtarlarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, toplantılarına katılımları nedeniyle Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen'e de ayrıca teşekkür etti.