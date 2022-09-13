Köprübaşı'nda 7 kilometrelik hat çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde büyük alt ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Köprübaşı'nın Çarıklar Mahallesinde 7 kilometrelik altyapı dönüşümü noktalandı. 13 bin metrekarelik üstyapı işine son sürat devam edilen mahallede çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çalışmalar devam ederken Yatırım ve İnşaat Dairesi Mühendisleri de devam eden üstyapı işlerinin takibini yaptı. Çalışmayı Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Enver Çetin de yerinde inceledi.

Çarıklar'a daha sağlıklı, yeterli ve kesintisiz su temin etmek için de çalışan MASKİ, mahalleye 50 tonluk bir içme suyu deposu da kazandırdı. Dağınık bir yerleşime sahip Çarıklar'da atıksuların vatandaşa ve çevreye bir zarar vermemesi için 5 adet foseptik imalatı yapıldı.