Köprübaşı'nda çilek hasadı başladı

Manisa'da en yoğun çilek üretiminin gerçekleştirildiği Köprübaşı ilçesinde, çilek hasadı başladı. 400 çiftçinin 3 bin 500 dekar alanda çilek üretimi yaptığı Köprübaşı'nda çilekten yılda 52 buçuk milyon TL girdi sağlanıyor.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde ilk çilek hasadı Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, ilçe müdürü Alptekin Sağıroğlu'nun katılımıyla yapıldı. Üreticilerle gerçekleşen çilek hasadı ardından kısa bir açıklama yapan İl Müdürü Metin Öztürk, ilçede 4 mevsim çilek yetiştirdiklerini söyledi. İlçenin çilekle markalaştığını dile getiren Öztürk, "Çilek kenti olarak bilinen beldemizde hasat çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Üreticilerimiz de çileği çok severek üretiyorlar. Güzel gelir elde ediyorlar. Bu durumdan dolayı da oldukça memnunlar.” diye konuştu.

İlçeye 50 milyon TL'den fazla gelir

İlçede çilek üretiminin yaz aylarının yanı sıra kışın da örtü altında devam ettiğine dikkat çeken Öztürk, "İlçemizde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı yaklaşık 400 çiftçimiz bulunmakta. 3 bin 500 dekar dikili çilek alanımız var. Dekarda ortalama 3 ton ürün elde edilmekte. Bu alandan yaklaşık 10 bin 500 ton civarı çilek elde ediyoruz. Şuan fiyat 7 TL. Sezon boyu ortalama fiyat beklentimiz ise 5 TL civarında. Bu da sezonda ilçemize, 52.5 milyon TL para girişi demek. Örtü altında ise üretimimiz 12 ay devam ediyor. Normal hasadımız, afet ve benzeri herhangi bir sorunla karşılamazsak Haziran sonuna kadar devam edecektir. Köprübaşı çileği kalitesi, iriliği, lezzeti ve yola dayanımı nedeniyle büyük avantajlar sağlamaktadır. Güzel bir sezon geçirmemizi diliyor, hasadın ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.