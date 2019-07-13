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Köprüde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Gediz Köprüsü üzerinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Gediz Köprüsü üzerinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Salihli-Gördes yolunun Karapınar mevkiinde Gediz Nehri üzerinde bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gördes istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan A.B.(21) idaresindeki 45 M 3140 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.B.(41) yönetimindeki 45 SB 053 plakalı otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 araç sürücüsü ile 45 M 3140 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan F.C.(23) ve H.C.(21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan Salihli-Gördes yolu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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