Korkulu rüya bitiyor

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 11 kilometrelik hatta başlatılan “yatak tanzim” çalışmaları 3 ay sonra tamamlanacak. Binlerce dekar verimli tarım arazisinde su baskını riski minimize edilmiş olacak.

Ocak ayındaki şiddetli yağışların ardından yer yer tıkanarak taşkınlara neden olan Turgutlu Irlamaz Çayı'ndan üreticiye sevindirici haber. Binlerce dekar araziyi taşkın riskinden kurtarmayı hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 11.050 metrelik hatta “yatak temizliği ve tanzim” çalışması başlattı.

İlk yağışlarla birlikte Ocak ayının 12'sinde start alan çalışmalarda şu ana kadar 6 bin 500 metrelik dere yatağı yeniden düzenlendi. Projenin son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, “Irlamaz Çayı'nda yaklaşık 3 ay önce başlattığımız çalışmaların yaklaşık yüzde 60'ını tamamladık. Dere yatağından şu ana kadar 658 bin 560 m3 rüsübat çıkardık. Su yolunu rahatlattık. Çalışmalarımızı 2-3 ay içinde tamamlayarak kış aylarına çiftçimizin taşkın korkusu yaşamadan girmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlara uyarı

DSİ ekiplerinin Irlamaz Çayı'nın iki ayrı noktasında çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Eker, “Üç adet paletli traktör, iki adet paletli ekskavatör, üç adet paletli ekskavatör, üç adet damperli kamyon ve bir adet motorlu greyder ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak temizlemek kadar temiz tutmak da önemli. Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Evsel veya sanayi atıklarımızı dere veya nehir yataklarına atmayalım. Atanları da uyaralım” dedi.