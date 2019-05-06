İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korkulu rüya bitiyor

Şiddetli yağışların ardından zaman zaman taşkınlara neden olan Manisa Turgutlu Irlamaz Çayı yeniden düzenleniyor.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 11 kilometrelik hatta başlatılan “yatak tanzim” çalışmaları 3 ay sonra tamamlanacak. Binlerce dekar verimli tarım arazisinde su baskını riski minimize edilmiş olacak.


Ocak ayındaki şiddetli yağışların ardından yer yer tıkanarak taşkınlara neden olan Turgutlu Irlamaz Çayı'ndan üreticiye sevindirici haber. Binlerce dekar araziyi taşkın riskinden kurtarmayı hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 11.050 metrelik hatta “yatak temizliği ve tanzim” çalışması başlattı.


İlk yağışlarla birlikte Ocak ayının 12'sinde start alan çalışmalarda şu ana kadar 6 bin 500 metrelik dere yatağı yeniden düzenlendi. Projenin son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, “Irlamaz Çayı'nda yaklaşık 3 ay önce başlattığımız çalışmaların yaklaşık yüzde 60'ını tamamladık. Dere yatağından şu ana kadar 658 bin 560 m3 rüsübat çıkardık. Su yolunu rahatlattık. Çalışmalarımızı 2-3 ay içinde tamamlayarak kış aylarına çiftçimizin taşkın korkusu yaşamadan girmesini hedefliyoruz” diye konuştu.



Vatandaşlara uyarı


DSİ ekiplerinin Irlamaz Çayı'nın iki ayrı noktasında çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Eker, “Üç adet paletli traktör, iki adet paletli ekskavatör, üç adet paletli ekskavatör, üç adet damperli kamyon ve bir adet motorlu greyder ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak temizlemek kadar temiz tutmak da önemli. Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Evsel veya sanayi atıklarımızı dere veya nehir yataklarına atmayalım. Atanları da uyaralım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.