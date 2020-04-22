Korona, 73 bin liralık 'Manisa Lalesi'ne yaradı

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve endemik bir bitki türü olan 'Manisa Lalesi'ni koparmanın cezası bu yıl 73 bin 747 TL olurken, korona virüs salgını nedeniyle girişleri kapatılan milli parkta bu yıl lale popülasyonunun arttığı gözlendi.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen, endemik bir bitki türü olan Manisa Lalesi bu yıl da açtı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, 2020 yılında Çevre Kanunu ile koruma altında olan Manisa Lalesi'ni koparmak ya da tahrip etmenin cezasını 73 bin 747 lira olarak açıklarken, geçen yıl bu rakam 60 bin 163 liraydı. 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı'nda yetişen Manisa Lalesi için daha önce hazırlanan Tür Eylem Planı'na göre nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi lalenin yanı sıra soğanını toplayan vatandaşlara da aynı miktarda para cezası kesilecek.

Girişler kapandı, popülasyonu arttı

Öte yandan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Spil Dağı Milli Parkı, vatandaşların girişine kapatıldı. Polis ekipleri tarafından yol girişlerinin kapatıldığı ve vatandaşların alınmadığı milli parkta, lalelerin sayısında geçtiğimiz yıla göre bu yıl artış olduğu görüldü. Daha çok Spil Dağı Milli Parkı'nın yüksek rakımlarında görülen laleler, milli parkın vatandaşların kullanıma kapatılması sonrası kent merkezine yakın bölgelerde de gözlendi. Bu yıl ilk olarak Spil Dağı'nın Oduncu mevkisinde açan laleleri gören doğa meraklıları ve basın mensupları, laleleri ilgiyle fotoğrafladı.

“Manisa Lalesi de yerinde güzel”

Doğa Fotoğrafçısı ve Spil Dağı sosyal medya grubu yöneticisi emekli gazeteci Turgay Duyar, “Genelde Spil Dağı'ndaki bu laleleri fotoğraflayıp gurubumuzda paylaşıyoruz ki Manisalı vatandaşlar da görsün, Spil Dağı'na gelen ziyaretçi sayısı artsın. Ben de hem gazeteci hem de doğa fotoğrafçısı kimliğimle izinli olarak çıktım. Normalde Spil Dağı zirvesinde açan laleler bu sene geç açtı. Malum kış şartları ağır geçti. 20 gün öncesine kadar Spil Dağı mevkiinde kar vardı. Asıl bölgede laleler henüz açmadı. 15 gün sonra açmasını bekliyoruz. Ancak bu sefer rakımı düşük olan bölgelerde daha fazla lale gördük. Tütünalan mevkii kırmızıya bürünmüş durumda. Yeşillerin arasında laleler kendilerini çok güzel gösteriyor. Sarılı kırmızılı Manisa laleleri ağırlıklı bulunuyor. Spil Dağı'nın farklı bölgelerinde 5 farklı renkte Manisa Lalesi bulunuyor. Elimizle birle dokunmak içimizi acıtıyor. Bunu koparmanın cezası bu yıl 73 bin liraya çıkarıldığını öğrendik. Her şey yerinde güzeldir. Manisa Lalesi de yerinde güzel” diye konuştu.

Laleleri fotoğraflayan İhlas Haber Ajansı Muhabiri ve amatör doğa fotoğrafçısı Aykut Yeniçağ, “Türkiye'nin farklı bölgelerinde fotoğraf çekiyorum. Bugün de her yıl açan Manisa Lalelerini fotoğraflamak için Manisa'nın Spil Dağı'na geldik. Bu yıl biraz geç kaldı laleler. Manisa'da kış şartları biraz zorlu geçti. Spil'de de kar vardı. Uzun süre kar kalınca laleler de biraz açtı. Aynı zamanda korona virüs tedbirleri kapsamında milli parklara çıkışlar da yasaklandı. Laleler daha fazla güvende artık. Çok fazla lale gördük. Kent merkezine yakın bölgelerde lale görebilme imkanı bulduk. Normal şartlarda zirveye yakın bölgelerde lalelere rastlıyorduk. Bu yıl cezası da güncellenmiş ve 73 bin lira olmuş. Geçtiğimiz yıllarda daha düşüktü. Gerçekten hak ettiği bir ceza. Çünkü sadece bu bölgeye özel bir lale, endemik bir tür ve koruma altında. Tabi koparılması buralardan götürülmesi buradaki endemik yapıyı bozacaktır. Bu yüzden de cezaları yerinde buluyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa lalelerinin Mayıs ayının son haftalarına kadar Spil Dağı Milli Parkı'nı süslemesi bekleniyor.