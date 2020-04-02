Korona virüs sahipsiz hayvanların bakımına engel olmadı

Manisa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle sahipsiz hayvanların bakımlarının eksik kalmaması için il genelinde bulunan geçici hayvan bakım evlerinde düzenli denetlemelerini sürdürüyor.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri il genelindeki geçici hayvan bakım evlerinde bulunan hayvanları unutmadı. Sahipsiz sokak hayvanlarının korona virüs salgını nedeniyle bakımlarından eksik kalmaması için kolları sıvayan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, il genelinde bulunan 9 geçici hayvan bakım evlerini denetledi. Hayvanların genel bakım ve beslenmelerini denetleyen ekipler tarafından geçici hayvan bakım merkezlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Salgın nedeniyle hayvanların bakımlarında bir olumsuzluk yaşanmadığını ve çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Uğur Bayil, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün talimatları üzerine yaşanan bu sıkıntılı süreçte bakım evinde bulunan hayvanların bakım ve tedavilerinin ihmal edilmemesi için yerinde denetimler yapıyoruz. Yapılan denetimde genel olarak herhangi bir sıkıntı görülmemiş, ufak tefek eksikler ile ilgili bakım evi çalışanları bilgilendirilmiştir. 5199 sayılı ‘Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sokaklardaki hayvanların bakım, tedavi ve beslenmeleri ile geçici hayvan bakımevi bulunan belediyelerin barınaklarındaki hayvanların bakım ve beslenme sorumlulukları ilgili belediyelere ait. Belediyelerimiz de bu konuda hassasiyet gösteriyorlar. Hassasiyet gösteren belediyelere de teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan belediyelerden sokak hayvanlarının bakımları için gerekli çalışmaları da yapmalarını isteyen Bayil, “Salgın sürecinde belediyeler, ilçelerinde bulunan yerel hayvan koruma görevlileri ile birlikte sokaklarda bulunan hayvanların bakım ve beslenmelerini ihmal etmemek için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir” diye konuştu.