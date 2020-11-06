Korona virüs tedavisi gören Başkan Bilgin taburcu oldu

Hastaneden ayrılıp evine geçen Başkan Bilgin, belediye binası önünde personeli tarafından karşılandı. Makam aracının camından personeline el sallayan Başkan Bilgin, "Zeki Bilgin öyle kolay pes etmez arkadaşlar. Hayatım mücadele ile geçti benim" ifadelerini kullandı.

Bir süre daha evinde istirahat edecek olan Başkan Bilgin, doktorlarının tavsiyesi üzerine ziyaretçi kabul etmeyecek.