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Korona virüse karşı sıkı tedbir

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında il genelinde yoğun ve hummalı çalışmalar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, personellerin de pandemiye maruz kalmaması için gerekli tedbirleri elden bırakmıyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, gasilhanedeki görevlilere düzenli olarak Covid-19 antijen testinin yapıldığını belirten Başkal, Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de gasilhane binasını sürekli olarak dezenfekte ettiğini dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, “Manisalı vatandaşlarımızı maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada da Manisalı vatandaşlarımız, ebediyete intikal eden yakınlarına son görevlerini yaparken daha güvenli bir ortamda bulunmaları için gerekli tedbirleri de ihmal etmeden uyguluyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu virüs illetinden kurtuluruz, diyorum” diye konuştu.

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