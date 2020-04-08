İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koronayı yendiler, alkışlarla taburcu edildiler

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki devlet hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlığına kavuşan 3 hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı.


Turgutlu Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören Saniye İştar (50), Fatma Kesmeci (51) ve Hasan Alak (85) hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Hastane çalışanları ve doktorlar taburcu olan hastaları alkışlarla evine uğurlarken, ismi öğrenilemeyen hasta da sağlık çalışanlarını alkışlayarak hastaneden ayrıldı.


Taburcu edilen hastalar Turgutlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Komite Başkanı Enfeksiyon Uzmanı Doktor Hakan Borand tarafından bilgilendirildi. Korona virüsünden kurtulan hastalar 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.