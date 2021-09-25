Köseali Mahallesi'nin alt ve üst yapısı yenilendi

Mahallede başlatılan çalışmalar kapsamında, alt ve üst yapısı ile kanalizasyon sistemi tamamen yenilenen mahallenin bütün sokak ve yollarına kilit parke taşı döşenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ile birlikte Köseali Mahallesini ziyaret etti. Başkan Kayda, “Mahallemizin alt ve üst yapısı ile kanalizasyonu tamamen yenilendi, hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 2014 yılından bugüne verdikleri tüm sözleri yerine getirerek mahallelere hizmet götürdüklerini belirten Başkan Kayda, “Köseali Mahallemizde Büyükşehir, MASKİ ve Belediyemiz işbirliğinde başlattığımız çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 7,5 yıldan bugüne yol arkadaşlığı yaptığım Büyükşehir Belediye Başkanım Cengiz Ergün ile ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.