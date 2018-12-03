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Köseali'de yeni içme suyu evlere verildi

Salihli Belediyesi’nin başlattığı çalışmalarla Yeşilkavak Mahallesinde sondajla çıkarılan yeni içme suyu, MASKİ Salihli ekipleri tarafından depo bağlantısı yapılarak şebeke sistemine dahil edilip Köseali Mahallesine verilmeye başlandı.

Salihli Belediyesi'nin başlattığı çalışmalarla Yeşilkavak Mahallesinde sondajla çıkarılan yeni içme suyu, MASKİ Salihli ekipleri tarafından depo bağlantısı yapılarak şebeke sistemine dahil edilip Köseali Mahallesine verilmeye başlandı.


Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilkavak Mahallesinde 100 metre derinlikten çıkarılan sondajla bulunan içme suyu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ işbirliğinde çekilen 5.2 kilometrelik içme suyu hattıyla Köseali Mahallesine taşınarak mahalle sakinleri içme suyuna kavuşturuldu. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın da bizzat Köseali Mahallesine gelerek sevinçlerine ortak olduğunu belirten muhtar Rasim Yıldırım, yeni içme suyunun tat ve lezzet bakımından içilebilirlik değerlerinin çok iyi olduğunu ifade ederek, “Mahallemize kazandırılan içme suyu hizmetinden dolayı değerli başkanlarım Cengiz Ergün ile Zeki Kayda'ya mahalle halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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