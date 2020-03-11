Köy çocukları için harekete geçtiler

Şehzadeler Manisa BİLSEM Gençlik Grubu tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Harekete Geçiyoruz' projesi, düzenlenen törenle başladı. Hayatlarında ilk kez robotlarla ve güneş enerjisiyle çalışan otomobille tanışan çocuklar, köy meydanına kurulan şişme oyun alanında gönüllerince eğlendi.

Şehzadeler Manisa Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Gençlik Grubu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığından 18 bin 250 TL hibe desteği almaya hak kazanan ‘Harekete Geçiyoruz' projesinin açılışı, Şehzadeler ilçesinin kırsal mahallesindeki Çavuşoğlu İlkokulunda gerçekleştirildi. Açılışa Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa BİLSEM Müdürü Özgür Emeksiz, Çavuşoğlu İlkokulu Müdürü Sami Gökçe, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Projenin açılışında konuşan Manisa BİLSEM Müdürü Özgür Emeksiz, “Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı 2019-I Özel Çağrı kapsamında açılan 6 alt alana Türkiye genelinde 11 bin 906 proje başvurmuştur. Özel çağrı kapsamında yapılan başvurular incelendiğinde Türkiye genelinde toplamda bin proje kabul görmüştür. Desteklenecek projelerde gençlerin beklenti ve isteklerinin karşılanması, topluma ve dünyaya karşı sorumlu, bedenen ve ruhen sağlıklı, dinamik ve üretken bir gençliğin yetişmesi amaçlandı. Program kapsamında ilkokulların 104, ortaokulların 240, liselerin 442, BİLSEM'lerin 58, üniversitelerin 157 projesine destek sağlandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak toplamda 33 proje başarılı bulunmuş ve uygulanmasına karar verilmiştir. Şehzadeler Manisa Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Gençlik Grubu adına başvurusu gerçekleşen 43083 numaralı ‘Harekete Geçiyoruz' isimli proje, 18 bin 250 TL hibe önerisiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanması kararlaştırılan projeler arasında yer almaktadır. Proje başvurusu 6 alt alandan ‘Yenilikçi Fikirler' alt alanına aittir ve proje süresi 3 aydır. Proje ile ‘Spor ve Milli Değerler Atölyesi', ‘İnovasyon Atölyesi' ve ‘Tasarım Atölyesi' adı altında etkinlikler tasarlanmıştır. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin gönüllülük, kültür ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması başlıklarındaki projelerine destek verildiği bu çağrıda gençlerimizin hayallerini desteklemek, özveriyle koştukları gönüllülük faaliyetlerine minik bir katkı sunabilmek, ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini ve girişimlerini desteklemekten ve Çavuşoğlu İlkokulu ile bu projede paydaş olduğumuz için büyük bir heyecan duyuyoruz” dedi.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir de yaptıkları kısa konuşmalarında projede emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Manisa BİLSEM öğrencileri tarafından müzik resitali sunularak, projenin açılış kurdelesi kesildi.

Robotlarla tanıştılar

Kurdele kesiminin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enver Atik önderliğinde makine ve elektrik elektronik mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu Eco Magnezya Kulübü öğrencileri, tasarladıkları güneş enerjisiyle çalışan Tarzan 2 adlı aracı ve kodlama ile hazırlanan iki robotu tanıttı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün talimatıyla Çavuşoğlu Meydanı'na kurulan şişme oyun alanı ise çocuklardan büyük ilgi gördü. Birçoğu ilk kez şişme oyun alanıyla tanışan çocukların mutlulukları gözlerine yansırken, doyasıya eğlendiler.

Proje kapsamında Çavuşoğlu İlkokulu öğrencileri ‘Spor ve Milli Değerler Atölyesi' kapsamında yaşam tarzı geliştirme, beslenme ve sporun önemi hakkında bilgilendirilecek ve spor turnuvası düzenlenecek. ‘Tasarım Atölyesi' kapsamında öğrenciler yazılım, tasarım hakkında bilgilendirilecek, fikirlerini ve tasarımlarını kağıda dökecekler. ‘İnovasyon Atölyesi' kapsamında öğrencilere temel düzeyde robotik kodlama eğitimleri verilecek. Etkinliklere ek olarak öğrenciler Manisa Celal Bayar Üniversitesinde alanında uzman akademisyenler ile buluşturulacak ve TEKNOKENT'e gezi düzenleyecekler.